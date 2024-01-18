إسقاط طائرة مسيرة مسلحة فوق مطار أربيل بشمال العراق

تحدثت مصادر أمنية لـ"رويرز" أن أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة فوق مطار أربيل بشمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى.