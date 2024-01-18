مقتل فلسطينيّ في طولكرم

قُتل فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ، في اليوم الثاني من العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، في طولكرم، في شمال الضفة الغربية، وفق ما أكّدت مصادر طبية.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد الشاب محمد فيصل أبو عواد (27 عامًا) برصاصة حية، في البطن، أطلقها عليه الجيش الإسرائيليّ، في طولكرم.

وقالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ طواقمها نقلت شهيدًا، من مخيم نور شمس، في طولكرم.

وحسب عضو اللجنة الشعبية، في مخيم نور شمس، رامي عليان فإنّ الشاب القتيل أصيب برصاص قناص وهو مدنيّ ليس له علاقة بشيء.