بلينكن إلى افريقيا لمواجهة تقدّم روسيا والصين

يتوجه وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن إلى إفريقيا، جنوب الصحراء، الأسبوع المقبل، للمرة الأولى، منذ عشرة أشهر، في إطار مساعٍ لمواجهة تقدّم روسيا والصين، في القارة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

ويزور بلينكن في إفريقيا، الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنغولا اعتبارًا من الاثنين، بعدما قام بأربع جولات، في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ بلينكن سيناقش النمو الاقتصادي وطريقة تعزيز الشراكات الأمنية القائمة على القيم المشتركة مثل احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية وتوسيع نطاق سيادة القانون.

وستكون هذه رحلة بلينكن الرابعة إلى إفريقيا، منذ توليه منصبه.