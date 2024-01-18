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غالانت: احتمال تدهور الوضع تجاه "حزب الله" إلى حملة واسعة النطاق

أخبار دولية
2024-01-18 | 12:23
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غالانت: احتمال تدهور الوضع تجاه "حزب الله" إلى حملة واسعة النطاق
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غالانت: احتمال تدهور الوضع تجاه "حزب الله" إلى حملة واسعة النطاق

جرى وزير" الحرب" يوآف غالانت اليوم تقييماً للأوضاع الميدانية في الشمال، وركز على جاهزية الساحة الشمالية لاحتمال توسيع الحملة العسكرية، وعلى سير عملية إعادة المستوطنين إلى منازلهم.

وشدد غالانت على، "أهمية الاستعداد في منطقة الشمال، بما في ذلك مدينة حيفا، لاحتمال تدهور الوضع الأمني تجاه حزب الله إلى حملة واسعة النطاق. وعلى سلامة المحميات وسبل الحفاظ على سير الاقتصاد حتى في حالة التصعيد".

وأشار الى أن "الجيش الإسرائيلي تفضل التوصل إلى تسوية سياسية تسمح لمستوطني الشمال بالعودة إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني على الحدود، لكنها في الوقت نفسه تعزز الاستعداد العملياتي لعودتهم من خلال توسيع الحملة العسكرية".


وفي المناقشة أشاد وزير الدفاع بقيادة الجبهة الداخلية والأحزاب المسؤولة عن برنامج "المستوطنين المحليين" لتعزيز الشعور بالأمن في كل اسرائيل.

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