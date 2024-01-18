الولايات المتحدة استهدفت صاروخين مضادين للسفن لجماعة الحوثي اليمنية

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة استهدفت صباح اليوم الخميس صاروخين مضادين للسفن لجماعة الحوثي اليمنية خلال إعدادهما لضرب أهداف في البحر الأحمر.