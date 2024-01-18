ميلر: نحث ايران وباكستان على ضبط النفس

حثت وزارة الخارجية الأميركية أطراف التوتر القائم بين إيران وباكستان على ضبط النفس.

وجاء ذلك، بعدما شنت باكستان ضربات على مسلحين انفصاليين، داخل إيران، في هجوم انتقاميّ، بعد يومين من إعلان طِهران توجيهها ضربة على قواعد جماعة أخرى، داخل الأراضي الباكستانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنّ تصريحات باكستان عن أهمية العلاقات القائمة على التعاون مع دول الجوار بناءة ومفيدة.