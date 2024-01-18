ميلر: نحث ايران وباكستان على ضبط النفس

حثت وزارة الخارجية الأميركية أطراف التوتر القائم بين إيران وباكستان على ضبط النفس.
وجاء ذلك، بعدما شنت باكستان ضربات على مسلحين انفصاليين، داخل إيران، في هجوم انتقاميّ، بعد يومين من إعلان طِهران توجيهها ضربة على قواعد جماعة أخرى، داخل الأراضي الباكستانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنّ تصريحات باكستان عن أهمية العلاقات القائمة على التعاون مع دول الجوار بناءة ومفيدة.
ورأى ميلر ألّا سبيل لحل التحديات الأمنية طويلة الأمد، التي تواجه إسرائيل، في المنطقة والتحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة، إلا بإقامة دولة فلسطينية.
وذكر أنّ إسرائيل لديها فرصة في الوقت الحاليّ في ظل استعداد دول، في المنطقة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل.
وقال: "لكن لا سبيل لحل تحدياتهم الأمنية طويلة الأمد لتوفير أمن دائم ولا سبيل لحل التحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة وتدشين الحكم في غزة وتوفير الأمن لغزة إلا بإقامة دولة فلسطينية.”