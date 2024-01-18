عودة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط التي احتجزتها ايران الى أثينا

أعلنت الشركة اليونانية المالكة لناقلة النفط التي احتجزتها إيران قبل أسبوع في خليج عمان، أنّ أحد أفراد طاقمها، في طريقه إلى أثينا.

وقالت شركة امباير نافيغيشن انكوربوريشن، في بيان: "المتدرب اليوناني برفقة السفير اليوناني لدى إيران على متن رحلة للعودة إلى الوطن".

وأضافت: "شركتنا لا تزال ملتزمة الإفراج الآمن عن جميع أفراد الطاقم. البحارة الـ 18 الباقون الذين ما زالوا على متن الناقلة الراسية في بندر عباس في إيران، هم بصحة جيدة وعلى اتصال بعائلاتهم".

وأكدت الشركة أنّ السفير الفيليبيني لدى إيران سيزور الناقلة، للتفاوض على العودة الآمنة لأفراد الطاقم الآخرين.