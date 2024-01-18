الحوثيون: استهدافنا سفينة أميركية في خليج عدن

أعلن المتمرّدون اليمنيون استهداف سفينة أميركية، في خليج عدن، ردًا على الضربات الأميركية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لهم ودعمًا للفلسطينيين، في قطاع غزة الذي يشهد حربًا مع إسرائيل.

وجاء في بيان نشرته حسابات تابعة للحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأمريكية، في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة". وأكد الحوثيون أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".