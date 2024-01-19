الجيش الأميركيّ: لا إصابة أو أضرار بعد ضربات الحوثيين ضد السفينة

أعلن الجيش الأميركيّ أنّ الحوثيّين، في اليمن، استهدفوا سفينة تجاريّة أميركيّة ، وهو ما كان أكّده المتمرّدون المدعومون من إيران، في وقت سابق.

وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان، على منصّة إكس: "أطلق الإرهابيّون الحوثيّون المدعومون من إيران صاروخَين بالستيَّين مضادَّين للسفن على سفينة إم/في كيم رينجير، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان".

وأضافت: "لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة. ولم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار للسفينة التي واصلت الإبحار,”