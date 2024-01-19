مسؤولون في قطاع الشحن: لتعزيز الأمن في مِنطقة البحر الأحمر

شدّد مسؤولون، في قطاع الشحن، على أنّ دول مِنطقة البحر الأحمر بحاجة إلى تعزيز الأمن، لحماية البحارة المعرضين للخطر مع تصاعد الهجمات على السفن

التجارية.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينجيز إنّ البحارة ضحايا أبرياء.

ورأى، في اجتماع مع مسؤولي صناعة الشحن، وجوب الحفاظ على حرية الملاحة، لضمان تدفق البضائع عن طريق البحر.

وعبر ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، المنظمة النقابية الرائدة للبحارة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع وعن “أنّ سلامة البحارة يجب أن تكون الأولوية الأولى".

وطالب كوتون بالإفراج عن طاقم جالاكسي ليدر من دون قيد أو شرط.