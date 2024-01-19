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ماذا ما بعد عودة وزيرة خارجية كوريا الشمالية من روسيا؟

أخبار دولية
2024-01-19 | 00:14
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ماذا ما بعد عودة وزيرة خارجية كوريا الشمالية من روسيا؟
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ماذا ما بعد عودة وزيرة خارجية كوريا الشمالية من روسيا؟

عادت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي من روسيا، بعد زيارة رسمية نادرة واجتماع مع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في إطار 

توطيد التعاون، الذي قالت واشنطن إنه قد يغير بشكل كبير التهديد الأمنيّ، الذي تمثله بيونغيانغ.

 

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ تشوي ووفدًا حكوميًا عادا إلى البلاد من دون الخوض في تفاصيل عن اجتماعاتها، في موسكو.

 

كانت زيارة تشوي هي الأحدث في سلسلة من التبادلات عالية المستوى، منذ العام الماضي، وسط انتقادات متزايدة لدور بيونغيانغ، في حرب أوكرانيا، في ظل مزاعم بأنها أرسلت مدفعيات وصواريخ إلى روسيا.

 

وضم الوفد المرافق لتشوي المسؤول الكبير المشرف على صناعة الذخائر في كوريا الشمالية جو تشون ريونغ وهو مدير في حزب العمال الحاكم، وكان حاضرا في اجتماعها مع بوتين.

 

والتقت تشوي مع بوتين يوم الثلاثاء بعد محادثاتها مع لافروف.

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