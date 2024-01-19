اشتعال النيران في صهاريج النفط بمنشأة للتخزين في كلينتسي

اشتعلت النيران في صهاريج النفط بمنشأة للتخزين في بلدة كلينتسي بعدما أسقط الجيش طائرة أوكرانية مسيرة كانت تحاول مهاجمة أهداف في البلدة، بحسب ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية.



وذكر بوجوماز أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم تعرض أحد لأذى، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.



وكتب بوجوماز على تطبيق تيليجرام "أسقطت وزارة الدفاع طائرة مسيرة... وعندما دُمر الهدف الجوي، سقطت ذخائره على مستودع نفط في كلينتسي".