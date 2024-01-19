رئيس مجلس النواب الروسيّ: أنشطة المرتزقة محظورة في فرنسا بموجب القانون

أكّد رئيس مجلس النواب الروسيّ فياتشيسلاف فولودين (الدوما) أنّ المجلس يعتزم سؤال الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) رسميًا عما إذا كانت تعلم

بوجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.

وأدلى فولودين بهذه التصريحات، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها قتلت أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب، معظمهم فرنسيون، في ضربة على مبنى، في خاركيف. ولم تقدم أدلة تدعم هذا التأكيد.

ورفضت فرنسا هذه المزاعم قائلة إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، لكن ليس لديها مرتزقة هناك

"على عكس آخرين".

وكتب فولودين على تيليجرام "أنشطة المرتزقة محظورة في فرنسا بموجب القانون".

وقال: "من المهم بالنسبة لنا أن نعرف ما إذا كان (المشرعون الفرنسيون) على علم بأن شخصا ما ينتهك القانون، يرسل مقاتلين لأوكرانيا".