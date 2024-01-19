ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24762 قتيلا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.



وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان بأنه في "اليوم 105 للعدوان الغاشم على قطاع غزة فان الاحتلال يرتكب مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 142 شهيدا و 278 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، لترتفع الحصيلة إلى 24762 قتيلا و62108 جريحا منذ السابع من تشرين الأول.