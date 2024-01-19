الحكومة الهولندية تستدعي السفير الإيراني لدى هولندا

إستدعت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة السفير الإيراني لدى هولندا، بعد مقتل طفل هولندي في هجوم شنته إيران على أربيل بالعراق.وقالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت في بيان إن "طفلًا هولنديًا عمره أقل من عام واحد قتل في هجمات شنتها إيران على أربيل".وأضافت أنها طلبت من نظيرها الإيراني توضيحًا واستدعت سفير طهران.