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كييف تؤكد أن "95%" من قطع الغيار الأساسية في الأسلحة الروسية غربية المنشأ

أخبار دولية
2024-01-19 | 06:59
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كييف تؤكد أن "95%" من قطع الغيار الأساسية في الأسلحة الروسية غربية المنشأ

كييف تؤكد أن "95%" من قطع الغيار الأساسية في الأسلحة الروسية غربية المنشأ

حضت أوكرانيا الجمعة دول الغرب على "أخذ الأمور بجدية" فيما يتعلق بوقف إنتاج روسيا من الأسلحة بقطع إمدادات قطع الغيار الرئيسية عن موسكو.
     
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في منشور على وسائل التواصل الإجتماعي: "على الغرب أن يأخذ الأمور بجدية في شل قدرة روسيا على إنتاج أسلحة. تظهر بعض المعطيات أن ما يصل إلى 95 بالمئة من المكونات الضرورية الأجنبية المنشأة لأسلحة روسية دمرت في أوكرانيا تأتي من دول غربية".
     

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