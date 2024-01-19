رئيس وزراء أرمينيا يقول إن بلاده بحاجة إلى دستور جديد

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال إن البلاد بحاجة إلى دستور جديد لتعزيز "تطلعاتها الديمقراطية".



ونقلت الوكالة عن باشينيان خلال اجتماع في وزارة العدل أنه "يجب أن يكون لدينا دستور يجعل جمهورية أرمينيا أكثر قدرة على المنافسة والصمود وسط الظروف الجيوسياسية والإقليمية الجديدة".



وأفادت الوكالة بأن باشينيان أكد ضرورة بذل كل ما يمكن لتعزيز شرعية أرمينيا.

