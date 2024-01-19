باكستان تؤكد عدم رغبتها في التصعيد مع إيران

أعلنت باكستان أنها لا تريد تصعيد المواجهة مع إيران بعد أن تبادل البلدان ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد تابعة لمسلحين على أراضي كل منهما.



وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء لرويترز إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال أنوار الحق كاكار بدأ اجتماعا مع لجنة الأمن القومي واسعة الصلاحيات بحضور جميع قادة الأجهزة العسكرية".



وقال وزير الإعلام الباكستاني مرتضى سولانجي إن الاجتماع يهدف إلى إجراء "مراجعة شاملة للأمن القومي في أعقاب الأحداث بين إيران وباكستان". وقطع كاكار مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وعاد للبلاد أمس الخميس.



ولفتت وزارة الخارجية الباكستانية الى أن وزير الخارجية دعا إلى تعاون أوثق في القضايا الأمنية في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني وأنه عبر عن استعداد إسلام اباد للعمل مع طهران في جميع القضايا.

