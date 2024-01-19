الادعاء السويسري: شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل خلال مشاركته في منتدى دافوس

أكد ممثلو الادعاء في سويسرا أنه تم تلقي شكاوى جنائية ضدّ رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.وقال مكتب المدعي العام السويسري: "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني.ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى.ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.