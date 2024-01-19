وزير المالية الألماني: ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض

أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض بل رجل منهك بحاجة إلى "فنجان قهوة طيب" من الإصلاحات الهيكلية.



وقال ليندنر في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "ألمانيا ليست الرجل المريض".



ووصف وزير المالية ألمانيا بأنها "رجل منهك" أتعبته سنوات الأزمة، واعتبر توقعات النمو المنخفضة للاقتصاد الألماني بمثابة دعوة للتحرك.



وقال إن ما تحتاجه ألمانيا حاليا هو "فنجان قهوة طيب، أي إصلاحات هيكلية".