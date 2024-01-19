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قطر تستعد لتوقيع اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع الهند
أخبار دولية
2024-01-19 | 08:53
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قطر تستعد لتوقيع اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع الهند
أعلنت مصادر تجارية أن شركة قطر للطاقة قد توقع في غضون أسابيع اتفاقا طويل الأجل لتوفير الغاز الطبيعي المسال لمشترين هنود بأسعار أرخص وشروط أكثر مرونة من العقود القائمة، إذ تسعى الهند إلى الوفاء بهدف زيادة استخدام الغاز الطبيعي.
وقال أحد المصادر إن الشركات الهندية وقطر للطاقة اتفقوا على الشروط ويمكن توقيع عقد بحلول نهاية هذا الشهر أو أوائل شباط، مضيفا أن العقد الذي يوفر شحنات مرنة الوجهة وأسعار أقل سيستمر حتى نهاية 2050 على الأقل وربما بعد ذلك.
وستمدد الاتفاقية الجديدة العقود المقرر أن تنتهي في عام 2028 لتوريد 8.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى المشترين الهنود وتلعب دورا في تحقيق هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي بزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15 في المئة بحلول عام 2030 من 6.3 في المئة الآن.
ولم ترد الشركات الهندية وقطر للطاقة على طلبات للتعليق.
وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يتم إبرام الاتفاقية على سعر يبلغ نحو 12 في المئة من خام برنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وذكر مصدر ثان أن النطاق يتراوح بين 12 و12.5 في المئة للإمدادات تسليم ظهر السفينة للهند.
ولفت المصدر الثاني الى أن الاتفاقية قد يتم توقيعها خلال مؤتمر للطاقة يعقد في الهند في الفترة من السادس إلى التاسع من فبراير شباط.
وأشار مصدر ثالث الى أن الاتفاقية الجديدة ستسمح للمشترين الهنود بتحديد المحطة التي ستستقبل الشحنات في الهند. وبموجب الاتفاقات القائمة، تقوم قطر بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى ولاية جوجارات في الغرب.
وأضاف المصدر أن حرية اتخاذ القرار بشأن محطة الوصول يمكن أن توفر للمشترين الهنود تكاليف النقل عبر خطوط الأنابيب داخل الشبكة الهندية.
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