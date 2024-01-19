روسيا تحض حماس على الإفراج عن الرهائن خلال محادثات في موسكو

دعت الخارجية الروسية حماس، خلال محادثات في موسكو، الى الافراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها معتبرة في الوقت نفسه أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مكثف، "ذات حجم كارثي".



وقالت وزارة الخارجية بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي في حماس موسى ابو مرزوق إن "الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج سريعا عن المدنيين الذين احتجزوا خلال هجمات 7 تشرين الاول 2023، لدى الفصائل الفلسطينية".