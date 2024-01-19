مسؤول في الإتحاد الأوروبي أعلن إقرار التكتل مجموعة عقوبات على حماس

مسؤول في الإتحاد الأوروبي أعلن إقرار التكتل مجموعة عقوبات على حماس

أعلن مسؤول كبير في الإتحاد الأوروبي أن التكتل أقر اليوم الجمعة مجموعة عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرًا أن التدابير الأولى ستستهدف ستة أشخاص مشتركين في تمويل حماس.



وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر إسمه: "ما نفعله الآن، وقد تم اليوم، وأعتقد أنه سيعلن خلال الساعات المقبلة، هو أننا أقرينا نظام عقوبات مخصصًا لحماس. وأدرجنا بالقائمة ستة أشخاص".



وأشار المسؤول إلى أن الأشخاص الستة جميعًا من دول عربية أو إفريقية وكلهم مشتركون في تمويل حماس.