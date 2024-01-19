دول البلطيق ستنشر انظمة دفاعية على حدودها مع روسيا وبيلاروس

اتفقت دول البلطيق الثلاث على تجهيز حدودها مع روسيا وبيلاروس بانظمة دفاعية تحسبا لتهديدات عسكرية محتملة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإستونية.



ووقع وزراء دفاع دول البلطيق اتفاقا تقوم بموجبه استونيا ولاتفيا وليتوانيا ببناء منشآت دفاعية مضادة لأي تحركات على حدودها في السنوات المقبلة للردع والدفاع ضد التهديدات العسكرية إذا لزم الأمر وفقا لبيان.