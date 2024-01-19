روسيا تستدعي سفير فرنسا بشأن دورها المتزايد في اوكرانيا

استدعت روسيا السفير الفرنسي لدى موسكو وأصدرت شكوى رسمية بشأن "دور فرنسا المتزايد" في النزاع في أوكرانيا بعد أيام من إعلانها توجيه ضربة لمرتزقة فرنسيين.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه "في 19 كانون الثاني استدعي السفير الفرنسي بي. ليفي إلى وزارة الخارجية الروسية وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع في أوكرانيا".

