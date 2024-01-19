تلفزيون جيو الباكستاني نقلا عن مصادر: حكومة باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران

نقل تلفزيون جيو الباكستاني عن مصادر قولها اليوم الجمعة إن الحكومة الباكستانية قررت إنهاء الأزمة مع إيران بعد أن تبادل البلدان الضربات العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الأسبوع على أهداف قال البلدان إنها تابعة لمسلحين.



وأضاف التلفزيون أن اجتماعا للحكومة برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء أقر أيضا إجراء لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران.