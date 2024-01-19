وزيرا الخارجية الاسرائيلي والفلسطيني يزوران بروكسل الاثنين

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سلسلة اجتماعات الاثنين مع نظرائهم من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول عربية بارزة لبحث الحرب في غزة وآفاق التوصّل إلى تسوية سلمية في المستقبل، حسبما أفاد مسؤولون.ومن غير المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الفلسطيني رياض المالكي خلال زيارتهما بروكسل.وسيجتمع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية مع الوزراء الأوروبيين في بروكسل، وسط مخاوف من احتمال اتّساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.وقال دبلوماسيون أوروبيون إنّ هدفهم هو استطلاع آراء كلّ جانب بشأن سبل إنهاء العنف على الأرض والخطوات التالية باتجاه حلّ طويل الأمد.