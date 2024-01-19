في ظل التطورات المتسارعة في البحر الاحمر والشرق الاوسط... إيران تطلق مناورات عسكرية

أطلقت إيران مناورات عسكرية وتدريبات تحت عنوان المدافعون عن سماء الولاية بمشاركة قواتها البحرية والقوات الجوية للحرس الثوري.



وخلال المناورات، تدرّبت القوة الجوية في الحرس الثوري والقوات الجوية التابعة للجيش على التصدي للهجمات الإلكترونية ضد الأنظمة الدفاعية. كما تدرب العسكر على تعطيل طائرات مسيرة ووعلى السيطرة عليها بنجاح وذلك بحسب المتحدث بإسم الجيش الايراني.



وتأتي هذه المناورات، وسط التطورات المتسارعة في البحر الاحمر والشرق الاوسط، ومع دخول ايران على خط المعارك في كردستان وسوريا وباكستان.