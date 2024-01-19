ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية

ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية

تبنى النواب الألمان الجمعة قانونًا يخفف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة إقتصادية في أوروبا.



وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلًا من ثماني سنوات حاليًا، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.



كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضم حوالى 1,5 مليون شخص.



وقال أولاف شولتس: "في الولايات المتحدة، من الطبيعي تمامًا أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي... أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيًا وإيطاليًا أو ألمانيًا وتركيًا يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد... الإعتراف بذلك ينم عن الإحترام".



وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الإتحاد الأوروبي وسويسرا.



من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الإشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أن "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الإقتصادي الألماني".



وقالت: "نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات إقتصادنا".

