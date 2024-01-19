بعد الضربات الجوية... باكستان وإيران تتفقان على "خفض التصعيد"

أعلنت باكستان أنها اتفقت مع إيران على "تهدئة" التوترات الجمعة، بعد قصف متبادل على أهداف لمتشددين في أراضي البلدين هذا الأسبوع.



وجاء في بيان باكستاني بشأن مكالمة أجراها وزيرا خارجية البلدين أن المسؤولين "اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك".

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن باكستان وإيران قادرتان على التغلب سويا على الخلافات البسيطة عبر الحوار والدبلوماسية.