أطول انقطاع للاتصالات في غزة منذ بدء الحرب يدخل يومه الثامن

دخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة الجمعة، يومه الثامن وهي أطول مدة بشكل متواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفاد موقع "نتبلوكس" الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.



وأظهرت المقاييس المباشرة أن "انقطاع الاتصالات شبه الكامل في قطاع غزة قد تجاوز الآن اسبوعا واحدا بعد 168 ساعة"، حسبما افاد "نتبلوكس" في بيان على منصة "إكس".



وقال إن "الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس".



وتعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الرابع.



وحذرت الأمم المتحدة من أن انقطاع الاتصالات الهاتفية والانترنت يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الأراضي الفلسطينية.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" الخميس: "إن انقطاع الاتصالات يمنع الناس في غزة من الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تنقذهم من الموت أو الاتصال بالاسعاف، ويعيق الأشكال الأخرى من الاستجابة الإنسانية".



وألقت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية "بالتل" باللوم في انقطاع الاتصالات على"القصف العنيف" الذي تنفذه إسرائيل على القطاع الذي يعاني أيضا من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.