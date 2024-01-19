بايدن ناقش مع نتانياهو آخر التطورات في غزة

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتصالا هاتفيا بشأن غزة الجمعة، في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهر وسط تقارير عن توترات بين الزعيمين، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن ونتانياهو "ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة"، مشيرا الى أنه سينشر إحاطة بشأن المكالمة قريبا.