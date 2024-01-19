الحوثيون يعلنون أن الحديدة في غرب اليمن تعرضت لقصف أميركي بريطاني

الحوثيون يعلنون أن الحديدة في غرب اليمن تعرضت لقصف أميركي بريطاني

أفادت قناة تابعة للمتمردين الحوثيين مساء الجمعة بأن مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن تعرضت لقصف أميركي بريطاني جديد.



وقالت قناة "المسيرة" على موقعها الإلكتروني إن "عدوانًا أميركيًا بريطانيًا يستهدف بغارتين منطقة الجبانة في مدينة الحديدة".