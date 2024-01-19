بدء عودة الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" الجمعة عن عودة الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد انقطاعها ثمانية أيام متواصلة هي أطول مدة منذ بدء الحرب .



وقالت شركة الاتصالات المزودة للخدمات في بيان: "نُعلن عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث عملت طواقمنا الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها العدوان المتواصل على القطاع".



