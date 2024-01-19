مزيد من سفن الحبوب تحول مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد هجمات

أعلن محللون وتجار حبوب أن الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية أدت إلى ارتفاع حاد في عدد سفن الحبوب التي تغير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس.



وقالت مصادر ملاحية في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تتوقع تغيير بعض سفن الحبوب مسارها إلى رأس الرجاء الصالح لكن معظمها ستواصل المخاطرة بعبور قناة السويس، أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.



لكن محللين وتجار حبوب قالوا إن استمرار هجمات حركة الحوثي على السفن رغم الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحركة في اليمن يعني أن المزيد من ناقلات الحبوب ستبتعد عن البحر الأحمر.



وقال إيشان بهانو كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر: "تغير بالفعل مسار نحو ثلاثة ملايين طن متري من الحبوب من نحو سبعة ملايين طن تمر عادة عبر قناة السويس شهريا. وقفز عدد الشحنات التي ابتعدت عن البحر الاحمر هذا الأسبوع من 20 بالمئة إلى 45 بالمئة".



وقال اليوم إن كبلر تتبعت 18 سفينة أخرى حولت مسارها وعلى متنها نحو مليون طن من الحبوب.



وأضاف: "إحدى السفن المحملة بفول الصويا من الولايات المتحدة إلى الصين وصلت إلى مصر وقررت العودة قبل دخول قناة السويس".



