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المجلس الأوروبي: عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بحماس تشمل تجميد أصول وحظر سفر

أخبار دولية
2024-01-19 | 13:03
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المجلس الأوروبي: عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بحماس تشمل تجميد أصول وحظر سفر
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المجلس الأوروبي: عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بحماس تشمل تجميد أصول وحظر سفر

أعلن المجلس الأوروبي اليوم، أن ستة أفراد مشمولين في منظومة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على حركة حماس سيمنعون من السفر إلى دول التكتل وستجمد أصولهم.

وذكر البيان أن القائمة الأولى للأفراد الخاضعين للعقوبات تشمل الممول المقيم في السودان عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير ونبيل شومان ونجله خالد شومان ورضا الخميس الممول الكبير لحماس وموسى دودين القيادي الكبير بحماس والممول المقيم بالجزائر أيمن أحمد الدويك.

وقال البيان: "سيستمر تطبيق هذه المنظومة الجديدة من العقوبات حتى 19 كانون الثاني 2025. وسيجري وضعها تحت مراجعة مستمرة وتجديدها أو تعديلها عند اللزوم".

أخبار دولية

المجلس الأوروبي

عقوبات

حماس

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