واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين

شنّ الجيش الأميركي ضربات جديدة على مواقع للمتمردين الحوثيين في اليمن الجمعة، استهدفت منصات إطلاق صواريخ كانت معدة لشن هجمات على سفن في البحر الأحمر، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: "نفذت القوات الأميركية هذا الصباح ثلاث ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن".