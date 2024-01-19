البيت الأبيض يشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن مقتل مواطن أميركي في الضفة الغربية

أعرب البيت الأبيض عن "قلقه البالغ" إزاء تقارير عن مقتل فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية بنيران إسرائيلية في شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير، المعلومات شحيحة حتى الآن، وليس لدينا معلومات وافية حول ما حدث بالضبط".

