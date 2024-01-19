البيت الأبيض: بايدن ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي الجمعة أنه ما زال يدعم إقامة دولة فلسطينية، حسب ما أعلن البيت الأبيض في ظل توترات بين الزعيمين بشأن هذه القضية.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: "ما زال الرئيس يؤمن بأفق وإمكانية حل الدولتين. وهو يدرك أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق".