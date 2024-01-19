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البيت الأبيض: أميركا لا تزال تعارض وقفا عاما لإطلاق النار في غزة

أخبار دولية
2024-01-19 | 14:57
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البيت الأبيض: أميركا لا تزال تعارض وقفا عاما لإطلاق النار في غزة
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البيت الأبيض: أميركا لا تزال تعارض وقفا عاما لإطلاق النار في غزة

أعلن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ان الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفا عاما لإطلاق النار في غزة لأنها تعتقد أنه سيعود بالنفع على حركة حماس.

وقال كيربي خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "ندعم الهدن الإنسانية، مثلما قلت، لمحاولة إخراج الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات، لكننا لا ندعم وقف إطلاق النار في هذا الوقت".

وأضاف: "أعتقد أن من المهم أن نتذكر أن وقفا لإطلاق النار كان ساريا في السادس من تشرين الأول.

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