أطباء بلا حدود: جهود الإغاثة "قطرة في محيط" احتياجات غزة

أعلن موظفون بمنظمة أطباء بلا حدود أن عمال الإغاثة الطبية لا يستطيعون توفير سوى القليل جدا من الاحتياجات الإنسانية في غزة مع تدهور الأوضاع هناك بعد نحو 15 أسبوعا من الحرب.



ولفتوا الى أن نقص الطواقم والإمدادات الطبية، ومنع الوصول من قبل إسرائيل، والأضرار والمخاطر الناجمة عن النشاط العسكري، كلها عوامل تجعل من الصعب جدا معالجة الإصابات وتوفير الرعاية الاعتيادية ومنع انتشار الأمراض ومعالجة سوء التغذية المتفاقم.



وقال إنريكو فالابيرتا، وهو ممرض عناية مركزة عاد من مهمة لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة أمس الخميس: "تأثيرنا منخفض للغاية لأن هناك نحو مليوني شخص يحتاجون إلى الرعاية الصحية".



وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة: "ما نقوم به يمثل قطرة في محيط، إذا قورن بالاحتياجات القائمة".