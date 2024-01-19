تعاون بين واشنطن ومكسيكو للتصدي للهجرة غير القانونية

تعهدت الولايات المتحدة والمكسيك الجمعة مجددا "بالعمل معا" لمكافحة الهجرة غير القانونية على طول حدودهما المشتركة، في واشنطن خلال جولة ثانية من المحادثات خلال ثلاثة أسابيع تقريبا، في خضم عام انتخابي في كلا البلدين.



وأعلن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن لدى استقباله نظيرته المكسيكية اليسيا بارسينا في مقر الخارجية: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في الأسابيع الثلاثة منذ الاجتماع (الأول) ونتطلع إلى تقييم الوضع اليوم، وكذلك النظر في الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها معا لاعطاء دفع لهدفنا المشترك وهو الحد من التدفق غير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين".



كما رحب بتنصيب المسؤول الديمقراطي الاشتراكي برناردو أريفالو مؤخرا في غواتيمالا، والذي "يفتح مجالا جديدا هاما للتعاون في مجال الهجرة بين بلداننا الثلاثة".



وزار بلينكن مكسيكو في 27 كانون الاول وتباحث مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز اوبرادور، معلنا عن تقدم لمعالجة أزمة الهجرة.