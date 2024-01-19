ألوية الناصر صلاح الدين تنشر فيديو لرهينة في غزة وتعلن مقتله

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو الجمعة يظهر رهينة قالت إنه قتل في غارة جوية إسرائيلية.



وأضافت الألوية في بيان نشرته مع الفيديو إن الرهينة أصيب سابقا "إصابة متوسطة وتمت معالجته" إثر "استهدافه هو والمجموعة الآسرة له" لكن "العدو آثر استهدافه... مرة أخرى قبل أيام... وقتل رغم محاولاتنا الحثيثة لإنقاذ حياته".