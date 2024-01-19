البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا جهود تأمين إطلاق كل الرهائن لدى حماس

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا اليوم الجهود الجارية لتأمين إطلاق كل الرهائن المتبقين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن بحث أيضا رؤيته للسلام والأمن الدائمين لإسرائيل واندماجها بشكل كامل في المنطقة وحل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل.