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العراق يكشف اختلاس حوالي 800 مليون دولار من أموال ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية

أخبار دولية
2024-01-19 | 17:10
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العراق يكشف اختلاس حوالي 800 مليون دولار من أموال ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية
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العراق يكشف اختلاس حوالي 800 مليون دولار من أموال ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي كشف مخطط فساد يشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم الدولة الإسلامية بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار).

وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية إن تحقيقا استمر ثلاثة أشهر أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبها بهم، بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء.

وزيف المتهمون في القضية، التي وقعت أحداثها في محافظة الأنبار، تحويلات تخص معاشات تقاعد مستخدمين هويات وبيانات بطاقات ائتمان مفبركة، إضافة إلى الإتجار في بيانات سرية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الأموال المبددة بلغت أكثر من تريليون و32 مليار دينار عراقي.

واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية أجزاء من العراق في 2014، وسيطر على ما يقرب من ثلث أراضيه قبل دحره وإعلان هزيمته في البلاد بحلول نهاية 2017.
 

أخبار دولية

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