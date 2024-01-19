رئيس وزراء الأردن يحث الولايات المتحدة على المبادرة لإنهاء "مذبحة" غزة

شدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على أنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.



وانتقد الأردن بشدة القصف الإسرائيلي لغزة. وقال الخصاونة الجمعة إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".



وأشار الخصاونة الى أنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.



وقال رئيس الوزراء الأردني خلال حدث بكلية لندن للاقتصاد: "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأميركيين وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".