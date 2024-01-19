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بايدن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة
أخبار دولية
2024-01-19 | 17:38
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بايدن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، كاشفا أنهما ناقشا الأمر الجمعة.
وردا على سؤال بشأن ما إن كان حل الدولتين "مستحيلا" بوجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن: "لا ليس كذلك".
وأشار الى أن نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأنماط الممكنة إذ أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة.
أخبار دولية
بايدن
نتنياهو
حل الدولتين
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