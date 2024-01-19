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قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن
أخبار دولية
2024-01-19 | 17:44
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قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن
أعلن الجيش الأميركي على موقع إكس، أن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت الجمعة ضربات ضد ثلاثة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر.
وكتبت القيادة المركزية على موقع إكس: "رصدت القوات الأميركية الصواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وخلصت إلى أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. وبالتالي قصفت القوات الأميركية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس".
أخبار دولية
القيادة المركزية الأميركية
صواريخ
الحوثيين
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