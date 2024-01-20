تحطم طائرة عسكريّة أميركيّة بلا طيّار في العراق

تحطّمت طائرة عسكريّة أميركيّة بلا طيّار شمال العاصمة العراقيّة بغداد، حسبما قال مسؤول أميركي، في وقت أعلنت مجموعة موالية لإيران أنّها استهدفت طائرة أميركيّة.



وأكد المسؤول الأميركي لوكالة فرانس برس أنّ طائرة أميركيّة مُسيّرة "تحطّمت قرب قاعدة بلد الجوّية في العراق" في وقت متأخّر الخميس، من دون أن يحدّد نوعها.



واشار إلى أن "قوّات الأمن العراقيّة استعادت الطائرة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات"، وقد فُتِح تحقيق في الواقعة.



وكانت "المقاومة الإسلاميّة في العراق" التي تضمّ فصائل مسلّحة حليفة لإيران ومعارضة للولايات المتحدة، أعلنت أنّها فتحت في اليوم السابق النار على طائرة أميركيّة بلا طيّار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وهي مُسيّرة قادرة على المراقبة والهجوم.



وأضافت في بيان أن " المجاهدين استهدفوا الخميس طائرة مُسيّرة من نوع إم كيو-9 تابعة للاحتلال الأميركي".