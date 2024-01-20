إعادة زرع ألغام في محيط محطة زابوريجيا النووية

أُعيد زرع ألغام في محيط محطّة زابوريجيا الأوكرانيّة للطاقة النوويّة التي باتت تسيطر عليها موسكو بعد حربها على اوكرانيا، حسبما أعلنت الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية.



وأكدت الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية في بيان أنه "أُعيد زرع ألغام على طول محيط محطّة زابوريجيا".



ولفت البيان إلى أنّ الألغام أزيلت في تشرين الثاني قبل أن يُعاد زرعها، معتبرا أن الامر "يتعارض مع متطلّبات السلامة" التي وضعتها الوكالة.



والألغام موجودة "في منطقة (...) محظورة على الموظّفين الذين يُسيّرون عمل المحطّة"، بين السياج الداخلي والخارجي للمنشأة، وفق الوكالة الذرّية.